“موقعة السبت”.. الملايين تترقب اللقاء الناري بين النصر والاتحاد في الدوري

محررو المناطق:

يترقب الملايين من عشاق كرة القدم في المملكة اللقاء الناري بين النصر والاتحاد، حيث يستضيف النصر نظيره الاتحاد على ملعب مرسول بارك، يوم السبت المُقبل، في إطار منافسات الجولة الخامسة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

ونجح النصر يوم الثلاثاء في الفوز 1-0 على تراكتور سازي الإيراني في الدوحة، ليلحق بغريمه المحلي الهلال في دور الثمانية من دوري أبطال آسيا.

فيما تعافى الاتحاد بشكل رائع من الخسارة المفاجئة في الجولة الافتتاحية للدوري أمام الفيحاء، وفاز في 3 مباريات متتالية، آخرها 6-1 أمام أبها بعد عرض رائع، ليتصدر المسابقة بشكل مبكر.

ولدى الاتحاد 9 نقاط من 4 مباريات ويتقدم بنقطتين على 5 فرق بعضها يملك مباراة واحدة مؤجلة، ثم يأتي النصر سابعا بست نقاط من ثلاث مباريات، لكنه يملك فرصة في التقدم كثيرا بجدول المسابقة.

في المقابل لم يخض النصر إلا 3 مبارياتٍ فقط في الدوري هذا الموسم، حيث أُجلت مباراته في الجولة الرابعة لانشغاله بمواجهة تراكتور الإيراني في دوري أبطال آسيا 2021.

وخلال المباريات الثلاثة التي خاضها النصر في بطولة دوري المحترفين، نجح في الفوز على ضمك والتعاون، لكنه خسر من الفيصلي، ليمتلك بذلك 6 نقاط، في المركز السابع بجدول الترتيب.

صافرة سويسرية

ومن المنتظر أن يدير المباراة الحكم الدولي السويسري ساندرو سشارير، حيث أسندت لجنة الحكام باتحاد الكرة، مهمة مباراة النصر ضد الاتحاد في الجولة الخامسة بدوري المحترفين.