مدير مدرسة يبصق في وجه مُعلم ويشد لحيته بمكة.. وهكذا عاقبته المحكمة

محررو المناطق

أصدرت المحكمة العامة بمحافظة رابغ في منطقة مكة المكرمة، حكماً بحبس قائد مدرسة 10 أيام، لإدانته بالبصق على مُعلم وشد لحيته داخل غرفة بالمدرسة.

واكتسب الحكم الصفة النهائية بتأييد محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة، في القضية التي تعود تفاصيلها إلى شهر رجب من عام 1441هـ.

وقدم المعلم شكوى بالواقعة إلى الجهات المعنية، حيث حكمت المحكمة حينها على قائد المدرسة بالاعتذار، قبل أن يعترض المعلم المُتضرر وينقض هذا الحكم، ليصدر حكم جديد بحبس قائد المدرسة.

بدوره ناشد المُعلم المتضرر وفقاً لـ”سبق”، وزارة التعليم بإيقاع العقوبة المُقررة نظاماً للمادة التاسعة من مدونة السلوك الوظيفي التي تنص على عدم القيام بأي فعل ينتهك قيم وعادات المجتمع.