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الفلفل الأخضر الحار..فوائد صحية بالجملة لكن بشرط

الفلفل الأخضر الحار..فوائد صحية بالجملة لكن بشرط

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الفلفل الأخضر الحار..فوائد صحية بالجملة لكن بشرط

الفلفل الأخضر الحار..فوائد صحية بالجملة لكن بشرط
http://almnatiq.net/?p=1029982

قد لا يعرف الكثيرون، أن الفلفل الأخضر الحار يعد بديلاً صحياً لمسحوق الفلفل الأحمر “الشطة”، فهو مصدر غني بمضادات الأكسدة، والكابسيسين، والحديد، وفيتامين سي، وفيتامين أ، والحديد والبوتاسيوم، والألياف الغذائية.

وأكد خبراء التغذية، وفقًا لموقع “ترند وايد”، إلى أن تناول كمية محدودة من الفلفل الأخضر الحار يرفع درجة حرارة الجسم، ويزيد من معدل التمثيل الغذائي بنسبة 50 %، وتحسن الدورة الدموية.

وأظهرت عدة دراسات أن الطعام الحار يعطي شعورًا بالشبع لفترة طويلة، وبالتالي يقلل من تناول السعرات الحرارية، وهو ما ينعكس في النهاية على انخفاض في الوزن.

وبينت أن الغشاء الأبيض الذي يربط البذور معاً في الفلفل، والغني بالكابسيسين يعمل بشكل أفضل لفقدان الوزن، ومع ذلك يوصي الخبراء بتناول من 12-15 غراماً فقط من الفلفل الحار في اليوم لتجنب الآثار الجانبية، إذ إن الإفراط فيه قد يسبب الحموضة واضطراب الأمعاء.

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