شاهد.. تحرير سمكة قرش عالقة بمصيدة قديمة بالبحر الأحمر

محررو المناطق

وثّق مقطع فيديو، لحظة تدخل خبراء العلوم والبيئة البحرية في شركة البحر الأحمر للتطوير من أجل تحرير سمكة قرش صغيرة عالقة في مصيدة قديمة داخل أعماق البحر الأحمر.

وأظهر الفيديو، قيام أحد الخبراء المعنيين برفع المصيدة بحرص شديد وتحرير سمكة القرش.

وشددت الشركة، على أنه للحد من هذه الحوادث مستقبلاً يتم العمل على إنشاء منطقة بحرية محمية في البحر الأحمر.