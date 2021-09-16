احدث الأخبار

شاهد.. تحرير سمكة قرش عالقة بمصيدة قديمة بالبحر الأحمر
منوعات
 الفلفل الأخضر الحار..فوائد صحية بالجملة لكن بشرط
منوعات
 هيئة الاتصالات تطلق خدمة التجوال المحلي في قرى وهجر منطقتي الرياض والقصيم
أبرز المواد
 مدير مدرسة يبصق في وجه مُعلم ويشد لحيته بمكة.. وهكذا عاقبته المحكمة
منطقة مكة المكرمة
 “طيران الإمارات” تعتزم توظيف 3500 شخص خلال الشهور المقبلة
وظائف
 إغلاق محل تفصيل ملابس عسكرية مُخالف بالرياض.. وهذا ما عثر عليه بداخله
منطقة الرياض
 الرئيس التونسي يوجه بإعادة فتح المعابر مع ليبيا
أبرز المواد
 أول إجراء من جامعة الطائف بشأن واقعة الأستاذ الجامعي صاحب التسجيل الصوتي المسيء
أبرز المواد
 “الإعلام السياحي” يعزز شراكته باتفاقية تعاون مع “مصوري الرياض”
أبرز المواد
 الخارجية البحرينية: قمة العلا شكلت محطة مهمة في مسيرة “التعاون الخليجي”
أبرز المواد
 الأسهم السعودية ترتفع 0.3% بدعم من تداولات المزاد
أبرز المواد
 وزير خارجية البحرين: ضرورة مواصلة جهودنا المشتركة لتحقيق الوحدة الاقتصادية
دولي
شاهد.. تحرير سمكة قرش عالقة بمصيدة قديمة بالبحر الأحمر

شاهد.. تحرير سمكة قرش عالقة بمصيدة قديمة بالبحر الأحمر

منوعات
الفلفل الأخضر الحار..فوائد صحية بالجملة لكن بشرط

الفلفل الأخضر الحار..فوائد صحية بالجملة لكن بشرط

منوعات
هيئة الاتصالات تطلق خدمة التجوال المحلي في قرى وهجر منطقتي الرياض والقصيم

هيئة الاتصالات تطلق خدمة التجوال المحلي في قرى وهجر منطقتي الرياض والقصيم

أبرز المواد
مدير مدرسة يبصق في وجه مُعلم ويشد لحيته بمكة.. وهكذا عاقبته المحكمة

مدير مدرسة يبصق في وجه مُعلم ويشد لحيته بمكة.. وهكذا عاقبته المحكمة

منطقة مكة المكرمة

شاهد.. تحرير سمكة قرش عالقة بمصيدة قديمة بالبحر الأحمر

شاهد.. تحرير سمكة قرش عالقة بمصيدة قديمة بالبحر الأحمر
http://almnatiq.net/?p=1029985
محررو المناطق

وثّق مقطع فيديو، لحظة تدخل خبراء العلوم والبيئة البحرية في شركة البحر الأحمر للتطوير من أجل تحرير سمكة قرش صغيرة عالقة في مصيدة قديمة داخل أعماق البحر الأحمر.

 

وأظهر الفيديو، قيام أحد الخبراء المعنيين برفع المصيدة بحرص شديد وتحرير سمكة القرش.

 

وشددت الشركة، على أنه للحد من هذه الحوادث مستقبلاً يتم العمل على إنشاء منطقة بحرية محمية في البحر الأحمر.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*