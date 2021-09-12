ردة فعل غريبة من طليقة الشاعر العراقي فائق حسن بعد إعلان زواجه من أصالة

محررو المناطق:

على عكس ما توقعه الجميع، فاجأت مارتا أحمد، طليقة الشاعر العراقي فائق حسن، بعد إعلان زواجه من الفنانة السورية أصالة نصري، حيث نفت ما تردد عن انفصالهما مؤخرًا، بسبب زواجه من أصالة نصري، مهنئًة الزوجين ومباركة لهم.

وأكدت “مارتا” أن المعلومات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي غير صحيحة، وأنه لم يصدر عنها أي تعليق سيئ بل على العكس سرّت لما سمعت من أنباء عن والد أبنائها.

وقالت عبر فيديو نشرته على “إنستغرام”: “أصدقائي ومتابعيني، حبيت أوضح في هذا الفيديو معلومات عن صور انتشرت على السوشيال ميديا، تحمل معلومات غير صحيحة ومغلوطة، لم تصدر عني، حبيت أبارك لأبو أولادي وزوجته الفنانة أصالة، ألف ألف مبروك، أتمنى لكم الخير، وبالنسبة لموضوع الطلاق الذي تداولوه كثيرا، فهذه المعلومات غير صحيحة، إحنا مطلقين من فترة”.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي، الأحد الماضي، بأنباء زواج أصالة نصري من الشاعر العراقي، فائق حسن، دون أن تخرج المطربة السورية لتؤكد أو تنفي الخبر، وكان أول من فجر أنباء زواج أصالة الإعلامية الكويتية، مي العيدان، بالإضافة إلى مقطع فيديو تظهر فيه أصالة وهي تقول لمعجب عراقي أنها “صارت كنتهم”، أي أصبحت من العراقيين.

وعلقت أصالة، لأول مرة، يوم الإثنين، على زواجها. ونشرت، أول صورة رسمية تجمع بينها وبين زوجها، عبر حسابها الرسمي على موقع “إنستغرام” للتواصل الاجتماعي، والتي كشفت فيها عن تفاصيل زواجها.

يشار إلى أن أصالة نصري كانت متزوجة في البداية من رجل الأعمال، أيمن الذهبي، وأثمر زواجهما عن ولد وبنت هم خالد وشام، ووقع الانفصال بينهما عام 2005، ثم من المخرج، طارق العريان، وأنجبا توأم هما آدم وعلي، وانفصلا في يناير 2020 بعد زواج دام 14 عامًا.

كما تداولت تقارير خلال الأشهر الماضية زواج أصالة نصري من نائب برلماني مصري، ولكن أعلن عن انفصالهما في شهر يوليو، دون أن تعلن عن زواجهما رسميًا.