تحالف شركة الخريف السعودية وفيوليا الفرنسية يفوز بعقد الإدارة للتشغيل والصيانة بمنطقة الرياض

محررو المناطق:

أعلنت شركة المياه الوطنية، اليوم، فوز تحالف شركة الخريف السعودية وفيوليا الفرنسية، بعقد الإدارة للتشغيل والصيانة ليتولى من خلاله إدارة التشغيل والصيانة لخدمات المياه والمعالجة البيئية في منطقة الرياض، بتكلفة تجاوزت 358 مليون ريال ولمدة سبع سنوات، وذلك بعد موافقة مجلس إدارتها برئاسة وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، على ترسية عقد الإدارة لمنطقة الرياض والتي انظمت بالكامل تحت مظلة الشركة في شهر مارس 2021م.

وقال المهندس محمد بن أحمد الموكلي، الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية، إن أحد أهم ركائز رؤية المملكة 2030 رفاهية المواطن، وجودة الخدمات المقدمة إليه، ومنها انبثقت الاستراتيجية الوطنية للمياه 2030، ومن خلالها اُعتمدت استراتيجية شركة المياه الوطنية التي وضعت خططًا تفصيلية للارتقاء بخدمات المياه في المملكة، بمشاركة القطاع الخاص.

وتابع قائلاً: نمضي قدمًا، وبنجاح في عملية هيكلة خدمات المياه وضمها تحت مضلة الشركة، إذ أكملنا ــ بتوفيق الله ــ 92% من مشروع إعادة الهيكلة وتقسيم 13 منطقة إدارية إلى 6 قطاعات تحت مظلة الشركة ومع مطلع نوفمبر القادم 2021م، سنصل إلى 100% بدمج أخر القطاعات وهو القطاع الشمالي الذي يضم 4 مناطق إدارية هي (القصيم وحائل والجوف والحدود الشمالية)، وبذلك تكون جميع مناطق المملكة تدار بالكامل من قبل شركة المياه الوطنية.

وأضاف الموكلي نعتزم الانتهاء من تجهيز قطاع التوزيع للخصخصة وذلك بتحسين اداء خدمات القطاع عن طريق عقود الإدارة التي ستكتمل بإذن الله بنهاية العام الحالي 2021م، و تعتبر عقود الادارة أحد الركائز الرئيسية لتحسين القطاع وتجهيزة للخصخصة الكاملة، حيث تعتمد تلك العقود على تحقيق 14 مؤشرًا رئيسيًا يجب على التحالف تحقيقها، ومن أهمها: تحسين تجربة العميل وتطويرها، و رفع الكفاءة التشغيلية من خلال تقنين التكاليف وخفض الفاقد من المياه، وتحسين إدارة الشبكة، إضافة الى تحفيز التحالف على بذل قصارى جهده للحصول على حوافز في حال ارتفع الأداء عند تحقيق مؤشرات أعلى من المستهدفات المعتمدة في العقد، مبينًا أن مدة العقد 7 سنوات، وفي حال تحقيق المستهدفات بعد السنة الثالثة من العقد، وارتفعت جاهزية القطاع، فإن ذلك سيمكن شركة المياه الوطنية من الانتقال مباشرة إلى مرحلة عقود الامتياز التي سيتولى فيها القطاع الخاص كامل مسؤولية خدمات المياه، وعدم الانتظار حتى تنتهي السنوات السبع.

يذكر أن التحالف الفائز يمتلك خبرة كبيرة في إدارة خدمات المياه والمعالجة البيئية، إذ تُعد شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة رائدة في قطاع المياه والصرف الصحّي بخبرة لأكثر من ثلاثين عامًا في تطوير وتشغيل وصيانة البنى التحتية في قطاع خدمات المياه والمعالجة البيئية في المملكة العربية السعودية. فيما تُعد شركة “فيوليا” الفرنسية مزود دولي رئيسي لخدمات المياه تخدم 95 مليون عميل في جميع أنحاء العالم، وتواجدت في بالمملكة من خلال قيامها بإمدادات المياه، ومعالجة مياه الصرف الصحي، وتملك أكبر عقود الامتياز في أمريكا وأوروبا وآسيا وأمريكا اللاتينية، ولديها عقود داخل السعودية في المنطقة الشرقية والغربية، من خلال عقود استراتيجية طويلة الأمد بالشراكة مع أرامكو، وشركة مرافق للجبيل وينبع، وصدارة.