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إغلاق محل تفصيل ملابس عسكرية وضبط أكثر من 200 قطعة بالخرج

إغلاق محل تفصيل ملابس عسكرية وضبط أكثر من 200 قطعة بالخرج
http://almnatiq.net/?p=1030017
المناطق - واس:

قامت اللجنة الأمنية لمتابعة محلات تفصيل الملابس العسكرية في إمارة منطقة الرياض بجولة تفتيشية على محلات تفصيل الملابس العسكرية في محافظة الخرج، حيث تم إغلاق محل مخالف للأنظمة، وضبط مجهول هوية يعمل في أحد المحلات، كما تم ضبط أكثر من 200 قطعة من الرتب والأنواط والشعارات العسكرية المخالفة، وتم اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة حيالها ومصادرتها.


وتأتي هذه الجولات بمتابعة من أمير منطقة الرياض بالنيابة، وتشديده على ضرورة ضبط مثل هذه الممارسات المخالفة.

وشارك في الحملة العديد من القطاعات الحكومية ممثلة بوزارة الحرس الوطني، وزارة التجارة، رئاسة أمن الدولة، أمانة منطقة الرياض، شرطة وجوازات المنطقة، قوة المهمات الخاصة، ومكتب العمل في الرياض، وقوة المهمات والواجبات في الخرج.

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