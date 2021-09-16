شاهد.. إغلاق بعض مراكز لقاحات “كورونا” بالمملكة بعد ارتفاع نسب المُحصنين

بدأت بعض مراكز تلقى لقاحات “كورونا” بالمملكة، في إنهاء تقديم خدماتها، وذلك تزامناً مع انتفاء الحاجة لها.
وقالت المصادر وفقاً لـ”قناة العربية”، إن هذا الأمر جاء بعد وصول نسب المُحصنين في المملكة إلى قرابة نصف السكان.
#نشرة_الرابعة | مع اقتراب تحصين نصف السكان.. بدء إغلاق بعض مراكز تلقي لقاحات #كورونا في #السعودية pic.twitter.com/bgVyCLYqoA
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) September 16, 2021
ووثّقت لقطات تلفزيونية، لحظة إغلاق مركز اللقاحات التابع لمستشفى الأمير محمد بن فهد في القطيف، بعد انتهاء مهمته.
وأوضحت عضو التجمع الصحي في المنطقة الشرقية، هدى المهيني، أن القرار جاء بعد وصول المنطقة لمراحل متقدمة من حيث عدد متلقي اللقاحات.
قبل إغلاقه بدقائق.. #نشرة_الرابعة تتواجد في مركز اللقاحات التابع لمستشفى الأمير محمد بن فهد بـ #القطيف @Salem_Alrajh pic.twitter.com/T58W5dZNAi
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) September 16, 2021
التعليقات (٠) اضف تعليق