شاهد.. إغلاق بعض مراكز لقاحات “كورونا” بالمملكة بعد ارتفاع نسب المُحصنين

محررو المناطق

بدأت بعض مراكز تلقى لقاحات “كورونا” بالمملكة، في إنهاء تقديم خدماتها، وذلك تزامناً مع انتفاء الحاجة لها.

وقالت المصادر وفقاً لـ”قناة العربية”، إن هذا الأمر جاء بعد وصول نسب المُحصنين في المملكة إلى قرابة نصف السكان.

ووثّقت لقطات تلفزيونية، لحظة إغلاق مركز اللقاحات التابع لمستشفى الأمير محمد بن فهد في القطيف، بعد انتهاء مهمته.

وأوضحت عضو التجمع الصحي في المنطقة الشرقية، هدى المهيني، أن القرار جاء بعد وصول المنطقة لمراحل متقدمة من حيث عدد متلقي اللقاحات.