المبعوث الأمريكي إلى اليمن سلوك إيران في المنطقة يمثل إشارات سلبية على السلام

المناطق - وكالات:

قال المبعوث الأمريكي الخاص لليمن هانس غروندبرغ، اليوم الخميس، إن سلوك إيران في المنطقة يمثل إشارات سلبية على السلام، وأكد المبعوث الأميركي في تصريحات نقلتها قناة “العربية”، على وحدة الموقف الدولي تجاه اليمن.

واستقبل الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، اليوم، المبعوث الأممي الجديد في اليمن هانس غروندبرغ.

وأوضح الرئيس اليمني للمبعوث الجديد وفريق عمله في صورة التطورات في اليمن، مستعرضًا الجذور السياسية للازمة اليمنية التي تسببت بها جماعة الحوثي، وأسباب عرقلة الميليشيا للعملية السياسية.