المبعوث الأمريكي إلى اليمن سلوك إيران في المنطقة يمثل إشارات سلبية على السلام

قال المبعوث الأمريكي الخاص لليمن هانس غروندبرغ، اليوم الخميس، إن سلوك إيران في المنطقة يمثل إشارات سلبية على السلام، وأكد المبعوث الأميركي في تصريحات نقلتها قناة “العربية”، على وحدة الموقف الدولي تجاه اليمن.
واستقبل الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، اليوم، المبعوث الأممي الجديد في اليمن هانس غروندبرغ.
وأوضح الرئيس اليمني للمبعوث الجديد وفريق عمله في صورة التطورات في اليمن، مستعرضًا الجذور السياسية للازمة اليمنية التي تسببت بها جماعة الحوثي، وأسباب عرقلة الميليشيا للعملية السياسية.
وناقش اللقاء آفاق الحل السياسي والنهج الذي يجب أن يتبع للوصول إلى سلام دائم وعادل في اليمن، موضحا أن المرجعيات الثلاث التي تتمسك بها الحكومة تعتبر أساسًا لتحقيق سلام عادل وشامل، وهدفها تحقيق المساواة بين جميع اليمنيين ونبذ العنف والاحتكام لخيارات الشعب اليمني التي عبر عنها في مؤتمر الحوار الوطني الذي استوعب مختلف قضايا الوطن وضم مكونات وأطياف الشعب اليمني بما فيهم الحوثيين.
وأكد الرئيس اليمني تقديم الدعم الكامل للمبعوث وتسهيل مهامه للتوصل الى وقف شامل لإطلاق النار، حيث تواصل الميليشيات حربها ضد الشعب اليمني الذي يقف مدافعًا ومتصديًا لتلك الأعمال العدائية التي تطال الأبرياء والنازحين في المدن والمخيمات فضلًا عن اعتداءاتها على الأعيان المدن في اليمن والأشقاء في الجوار.
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