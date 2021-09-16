احدث الأخبار

المبعوث الأمريكي إلى اليمن سلوك إيران في المنطقة يمثل إشارات سلبية على السلام
أبرز المواد
 التعاون الخليجي يُدين التصعيد الحوثي تجاه مدن المملكة
أبرز المواد
 أمير القصيم يعزي العميد الفغم بوفاة والدته
المناطق
 أمير الشرقية يؤدي صلاة الميت على والدة الأمير عبدالعزيز بن عبدالرحمن
المنطقة الشرقية
 ضبط 4 أشخاص لإشعالهم النار بالأماكن غير المُخصصة بمنتزه السودة
محليات
 “موقعة السبت”.. الملايين تترقب اللقاء الناري بين النصر والاتحاد في الدوري
أبرز المواد
 ردة فعل غريبة من طليقة الشاعر العراقي فائق حسن بعد إعلان زواجه من أصالة
ثقافة وفنون
 إغلاق بعض مراكز لقاحات “كورونا” بالمملكة بعد ارتفاع نسب المُحصنين (فيديو)
محليات
 تحالف شركة الخريف السعودية وفيوليا الفرنسية يفوز بعقد الإدارة للتشغيل والصيانة بمنطقة الرياض
المناطق
 إغلاق محل تفصيل ملابس عسكرية وضبط أكثر من 200 قطعة بالخرج
المناطق
 المنتخب الوطني يتقدم 5 مراكز بالتصنيف العالمي 
الرياضة
 سحب قرعة الأدوار الإقصائية في دوري أبطال آسيا 2021.. غدًا
أبرز المواد
المبعوث الأمريكي إلى اليمن سلوك إيران في المنطقة يمثل إشارات سلبية على السلام

المبعوث الأمريكي إلى اليمن سلوك إيران في المنطقة يمثل إشارات سلبية على السلام

أبرز المواد
التعاون الخليجي يُدين التصعيد الحوثي تجاه مدن المملكة

التعاون الخليجي يُدين التصعيد الحوثي تجاه مدن المملكة

أبرز المواد
أمير القصيم يعزي العميد الفغم بوفاة والدته

أمير القصيم يعزي العميد الفغم بوفاة والدته

المناطق
أمير الشرقية يؤدي صلاة الميت على والدة الأمير عبدالعزيز بن عبدالرحمن

أمير الشرقية يؤدي صلاة الميت على والدة الأمير عبدالعزيز بن عبدالرحمن

المنطقة الشرقية

المبعوث الأمريكي إلى اليمن سلوك إيران في المنطقة يمثل إشارات سلبية على السلام

المبعوث الأمريكي إلى اليمن سلوك إيران في المنطقة يمثل إشارات سلبية على السلام
المبعوث الاممي الجديد لليمن
http://almnatiq.net/?p=1030029
المناطق - وكالات:

قال المبعوث الأمريكي الخاص لليمن هانس غروندبرغ، اليوم الخميس، إن سلوك إيران في المنطقة يمثل إشارات سلبية على السلام، وأكد المبعوث الأميركي في تصريحات نقلتها قناة “العربية”، على وحدة الموقف الدولي تجاه اليمن.

واستقبل الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، اليوم، المبعوث الأممي الجديد في اليمن هانس غروندبرغ.

وأوضح الرئيس اليمني للمبعوث الجديد وفريق عمله في صورة التطورات في اليمن، مستعرضًا الجذور السياسية للازمة اليمنية التي تسببت بها جماعة الحوثي، وأسباب عرقلة الميليشيا للعملية السياسية.

وناقش اللقاء آفاق الحل السياسي والنهج الذي يجب أن يتبع للوصول إلى سلام دائم وعادل في اليمن، موضحا أن المرجعيات الثلاث التي تتمسك بها الحكومة تعتبر أساسًا لتحقيق سلام عادل وشامل، وهدفها تحقيق المساواة بين جميع اليمنيين ونبذ العنف والاحتكام لخيارات الشعب اليمني التي عبر عنها في مؤتمر الحوار الوطني الذي استوعب مختلف قضايا الوطن وضم مكونات وأطياف الشعب اليمني بما فيهم الحوثيين.

وأكد الرئيس اليمني تقديم الدعم الكامل للمبعوث وتسهيل مهامه للتوصل الى وقف شامل لإطلاق النار، حيث تواصل الميليشيات حربها ضد الشعب اليمني الذي يقف مدافعًا ومتصديًا لتلك الأعمال العدائية التي تطال الأبرياء والنازحين في المدن والمخيمات فضلًا عن اعتداءاتها على الأعيان المدن في اليمن والأشقاء في الجوار.

روابط ذات صلة

المملكة تدعو المجتمع الدولي لاتخاذ موقف حازم لإيقاف الابتزاز النووي الإيراني

المملكة تدعو المجتمع الدولي لاتخاذ موقف حازم لإيقاف الابتزاز النووي الإيراني
تفاصيل صادمة.. تحرش جنسي بمفتشات الطاقة الذرية داخل إيران

تفاصيل صادمة.. تحرش جنسي بمفتشات الطاقة الذرية داخل إيران
وزير الخارجية: نرفض بشكل قاطع استخدام ميليشيات الحوثي الشعب اليمني كرهينة

وزير الخارجية: نرفض بشكل قاطع استخدام ميليشيات الحوثي الشعب اليمني كرهينة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*