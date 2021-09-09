أمير الشرقية يؤدي صلاة الميت على والدة الأمير عبدالعزيز بن عبدالرحمن

محررو المناطق:

أدى أمير المنطقة الشرقية، الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، صلاة الميت على والدة الأمير عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، بعد صلاة عصر اليوم في جامع الفرقان بالدمام.

وشارك في أداء الصلاة على المتوفية الأمير فهد بن عبدالله بن جلوي المشرف العام على التطوير الإداري والتقنية بإمارة المنطقة الشرقية، والأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الرياض، والأمير فيصل بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز.

وحضر الصلاة أيضاً، وكيل إمارة المنطقة الشرقية الدكتور خالد بن محمد البتال، ومسؤولو الدوائر الحكومية، وجمع من المواطنين.