أمانة العاصمة المقدسة تصادر 900 كجم خضروات وفواكه من الباعة الجائلين

أعلنت أمانة العاصمة المقدسة اليوم الخميس، عن مصادرة أكثر من 900 كجم خضروات و فواكه، خلال الحملة التي نفذتها وكالة البلديات متمثلة في بلدية العتيبية الفرعية.
وقالت الأمانة في تغريدة عبر حسابها على “تويتر” إن الحملة استهدفت الباعة الجائلين والمباسط المخالفة في عدد من المواقع ضمن النطاق الإشرافي للبلدية، بمساندة من الضبط الإداري، مشيرة إلى أنه تم تسليم الصالح منها لجمعية إكرام لحفظ الطعام.
مصادرة أكثر من 900 كجم خضروات و فواكه ، حصيلة الحملة التي نفذتها #وكالة_البلديات متمثلة في #بلدية_العتيبية_الفرعية
على الباعة الجائلين و المباسط المخالفة في عدد من المواقع ضمن النطاق الإشرافي للبلدية ، بمساندة من الضبط الإداري وتسليم الصالح منها لجمعية إكرام لحفظ الطعام • pic.twitter.com/8SlTkPwvFB
— أمانة العاصمة المقدسة (@holymakkah) September 16, 2021
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