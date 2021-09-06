أمانة العاصمة المقدسة تصادر 900 كجم خضروات وفواكه من الباعة الجائلين

المناطق - الرياض:

أعلنت أمانة العاصمة المقدسة اليوم الخميس، عن مصادرة أكثر من 900 كجم خضروات و فواكه، خلال الحملة التي نفذتها وكالة البلديات متمثلة في بلدية العتيبية الفرعية.

وقالت الأمانة في تغريدة عبر حسابها على “تويتر” إن الحملة استهدفت الباعة الجائلين والمباسط المخالفة في عدد من المواقع ضمن النطاق الإشرافي للبلدية، بمساندة من الضبط الإداري، مشيرة إلى أنه تم تسليم الصالح منها لجمعية إكرام لحفظ الطعام.