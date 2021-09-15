تقرير يرصد.. سعر المتر السكني بمحيط المسجد الحرام هو الأغلى في العالم (فيديو)

محررو المناطق

رصد تقرير تلفزيوني، الأسعار التي سجلها المتر في المنطقة المحيطة بالمسجد الحرام، مبيناً أنها الأغلى على مستوى العالم.

وبيّن التقرير الذي بثته قناة “الإخبارية”، أن سعر المتر في المنطقة المحيطة بالمسجد الحرام يبدأ من 500 ألف ريال إلى 800 ألف ريال.

ولفت إلى أن أغلى شقة جرى بيعها في تلك المنطقة كانت بـ 47 مليون ريال، مشيراً إلى أن ارتفاع الأسعار يعود إلى إطلالة المنطقة على المسجد الحرام والقيمة السوقية للغرف والشقق السكنية فيها.