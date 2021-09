ولي العهد يُكرم اللاعب مساعد الدوسري.. والأخير يُعلق

محررو المناطق:

كرم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بطل العالم في لعبة “فيفا” والذي يعد أفضل لاعبًا في العالم بالرياضات الإلكترونية مساعد الدوسري.

وعبر الدوسري عن سعادته بتكريم ولي العهد له، قائلاً في رسالة للأمير محمد بن سلمان: “أكرمتني سيدي وشرفتني بأعظم انجاز في حياتي، سيبقى هذا اليوم عالقًا في ذهني ما دمت حيًا”.

تشرفت بتكريمي من سمو سيدي #ولي_العهد. اكرمتني سيدي وشرفتني بأعظم انجاز في حياتي. سيبقى هذا اليوم عالقاً في ذهني ما دمت حي🇸🇦💚

I had the enormous honor to meet The Crown Prince. I would like to express my deep gratitude and appreciation to HRH for his generosity and usual support pic.twitter.com/KOEUdbqwtK

— مساعد الدوسري (@Msdossary7) September 16, 2021