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ولي العهد يُكرم اللاعب مساعد الدوسري.. والأخير يُعلق

ولي العهد يُكرم اللاعب مساعد الدوسري.. والأخير يُعلق
ولي العهد يكرم مساعد الدوسري
http://almnatiq.net/?p=1030089
محررو المناطق:

كرم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بطل العالم في لعبة “فيفا” والذي يعد أفضل لاعبًا في العالم بالرياضات الإلكترونية مساعد الدوسري.

 

وعبر الدوسري عن سعادته بتكريم ولي العهد له، قائلاً في رسالة للأمير محمد بن سلمان: “أكرمتني سيدي وشرفتني بأعظم انجاز في حياتي، سيبقى هذا اليوم عالقًا في ذهني ما دمت حيًا”.

وتمكن اللاعب الدوسري مؤخرًا، من تحقيق لقب بطولة غرب آسيا في لعبة “فيفا 21”.

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