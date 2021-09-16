السفارة الأمريكية تهنئ الهلال والنصر بعد تأهلهما لربع نهائي أبطال آسيا

هنأ الحساب الرسمي للسفارة الأمريكية في المملكة، كلً من فريق الهلال والنصر بعد تاهلهما إلى الدور ربع النهائي لدوري أبطال آسيا 2021.

وكتبت السفارة في تغريدة عبر “تويتر”: “وصل فريقان سعوديان سويًّا إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا تهانينا للهلال والنصر من كريس الهلالي وبريتني النصراوية وجميع منسوبي السفارة الأمريكية”.