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السفارة الأمريكية تهنئ الهلال والنصر بعد تأهلهما لربع نهائي أبطال آسيا

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السفارة الأمريكية تهنئ الهلال والنصر بعد تأهلهما لربع نهائي أبطال آسيا

السفارة الأمريكية تهنئ الهلال والنصر بعد تأهلهما لربع نهائي أبطال آسيا
http://almnatiq.net/?p=1030095

هنأ الحساب الرسمي للسفارة الأمريكية في المملكة، كلً من فريق الهلال والنصر بعد تاهلهما إلى الدور ربع النهائي لدوري أبطال آسيا 2021.

وكتبت السفارة في تغريدة عبر “تويتر”: “وصل فريقان سعوديان سويًّا إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا تهانينا للهلال والنصر من كريس الهلالي وبريتني النصراوية وجميع منسوبي السفارة الأمريكية”.

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