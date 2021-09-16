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ضبط 4 مقيمين بالرياض لجمعهم أموال مخالفي الإقامة وتحويلها للخارج

ضبط 4 مقيمين بالرياض لجمعهم أموال مخالفي الإقامة وتحويلها للخارج

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ضبط 4 مقيمين بالرياض لجمعهم أموال مخالفي الإقامة وتحويلها للخارج

ضبط 4 مقيمين بالرياض لجمعهم أموال مخالفي الإقامة وتحويلها للخارج
http://almnatiq.net/?p=1030107
المناطق ـ الرياض:

ألقت شرطة منطقة الرياض، القبض على 4 مُقيمين من الجنسية اليمنية، لارتكابهم جريمة جمع الأموال من مخالفي نظامي الإقامة وأمن الحدود وتحويلها إلى خارج المملكة.

 

وتورط المقبوض عليهم الذين تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع، في تحويل الأموال بطرق متعددة لتوفير غطاء لتعاملاتهم البنكية.

 

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، أنه عثر بحوزة المتهمين على مبلغ 548,270 ريالاً، مبيناً أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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