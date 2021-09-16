بيان مشترك من “SSC” و “MBC” للرد على ملاحظات الجماهير بشأن نقل المباريات

محررو المناطق

أصدرت شركة الرياضة السعودية ومجموعة MBC، بياناً أبدت فيه تفهمها للملاحظات التي وجهتها الجماهير بشأن خدمات نقل مباريات الدوري والمسابقات الآسيوية.

وقال البيان، إنه منذ إعلان حصول الشركة على حقوق نقل المسابقات السعودية، ومسابقات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وهي تسعى للوصول إلى أفضل نقل تلفزيوني، يحقق تطلعات وآمال الجماهير الرياضية.

وأضاف أنه بناء على ذلك تم إنشاء قنوات SSC الفضائية والاتفاق مع مجموعة MBC لتقديم الدعم اللازم، من أجل إطلاق وتشغيل هذه القنوات، ومواكبة التغطية الحية لجميع أحداث الكرة السعودية والآسيوية، بأفضل وأحدث الأساليب والتقنيات الممكنة.

ولفت إلى أن هذا جاء نظير ما تتمتع به المجموعة، من خبرات وقدرات فنية كبيرة في هذا المجال، إضافة إلى الاتفاق على نقل المسابقات الآسيوية من خلال منصة “شاهد”، وجهاز الاستقبال الفضائي GOBX داخل النطاق الجغرافي في السعودية، حسب اشتراطات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وشددت شركة الرياضة السعودية ومجموعة MBC في هذا الإطار التأكيد للجميع على أنهما تابعتا وباهتمام بالغ، جميع ما يخص الصعوبات والملاحظات الخاصة بنقل مباريات الدوري السعودي والمسابقات الآسيوية خلال الفترة الماضية.

ونوهت إلى أنه تم العمل على تلافي بعض الصعوبات التقنية بشكل عاجل، إلى جانب العمل على إيجاد حلول جذرية وفعالة لكافة المشاكل التقنية، لضمان عدم تكرارها مستقبلا، إضافة إلى توفير جهاز الاستقبال GOBX، عبر أكبر عدد من منافذ البيع داخل البلاد.