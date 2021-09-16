سلمان الفرج يكشف حجم إصابته في مباراة استقلال طهران

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كشف قائد فريق الهلال سلمان الفرج، عن حجم الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة الاستقلال الإيراني، ضمن ثمن نهائي أبطال آسيا 2021.

وقال الفرج: “الحمدلله إصابتي بسيطة، العكازات كانت احترازية بطلب من طبيب النادي لحماية العظم قبل إجراء الفحوص، وبأذن الله تكتمل جاهزيتي للمباراة المقبلة”.

وظهر الفرج بعكازات لحظة خروجه من ملعب المباراة التي فاز بها الهلال وحسم تأهله إلى ربع نهائي البطولة القارية.

ويستعد الهلال لمواجهة الاتفاق، السبت، ضمن الجولة الخامسة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض.