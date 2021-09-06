استشاري: 65 % من المصابين بالزهايمر نساء (فيديو)

قال استشاري أمراض كبار السن د. محمد خشيم، إن ألزهايمر ليس في الذاكرة فقط، حيث أثبتت الدراسات أن توارث المرض يصل إلى 3 أضعاف لذويهم من الدرجة الأولى.

وأضاف خلال لقاء على ” الإخبارية”، أن 65% من المصابين بالزهايمر نساء، وبقاؤهم أكثر من الرجال عمرا يشكل خطرا عليهم.

وأكد خشيم أن الدواء لايرجع الذاكرة ولكنه يبطئ المرض فقط كما أن لها عوامل جانبية.