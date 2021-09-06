احدث الأخبار

استشاري: 65 % من المصابين بالزهايمر نساء (فيديو)
أبرز المواد
  توقيع مذكرة تفاهم بين “الشؤون الصحية” وفرع وزارة الموارد البشرية بعسير
أبرز المواد
 القبض على مقيم نشر مقاطع تتضمن إيحاءات جنسية بالرياض
أبرز المواد
 صدمة جديدة لفريق الهلال بشأن “البريك “و”عطيف”
الرياضة
 اعتراف من “فايزر” و”موديرنا” بانخفاض فاعلية لقاحيهما مع مرور الوقت
صحة
 “السجن وغرامة مالية”..قانوني: هذه العقوبات المنتظرة ضد الأستاذ الجامعي المسئ لطلابه
منوعات
 وزارة الدفاع تعقد الملتقى السنوي الأول للتواصل الاستراتيجي (صور)
أبرز المواد
 “السجن لمدة 5 سنوات”..النيابة العامة: 7 حالات تتشدد فيها عقوبة التحرش
محليات
 متحدثة “التعليم”: 3.5 مليون طالب وطالبة أدوا اختبارات تعزيز المهارات
محليات
 خبراء الأمراض المعدية بأمريكا يحذرون من تفشي متحور جديد أشرس من “دلتا”
أبرز المواد
 مجمع إرادة والصحة النفسية بتبوك يخرج الدفعة الثالثة من متعافي الإدمان (صور)
منوعات
 تخصيص مواقع وخدمات متعددة للأشخاص ذوي الإعاقة في المسجد الحرام
أبرز المواد
استشاري: 65 % من المصابين بالزهايمر نساء (فيديو)

استشاري: 65 % من المصابين بالزهايمر نساء (فيديو)

أبرز المواد
 توقيع مذكرة تفاهم بين “الشؤون الصحية” وفرع وزارة الموارد البشرية بعسير

 توقيع مذكرة تفاهم بين “الشؤون الصحية” وفرع وزارة الموارد البشرية بعسير

أبرز المواد
القبض على مقيم نشر مقاطع تتضمن إيحاءات جنسية بالرياض

القبض على مقيم نشر مقاطع تتضمن إيحاءات جنسية بالرياض

أبرز المواد
صدمة جديدة لفريق الهلال بشأن “البريك “و”عطيف”

صدمة جديدة لفريق الهلال بشأن “البريك “و”عطيف”

الرياضة

استشاري: 65 % من المصابين بالزهايمر نساء (فيديو)

استشاري: 65 % من المصابين بالزهايمر نساء (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1030117

قال استشاري أمراض كبار السن د. محمد خشيم، إن ألزهايمر ليس في الذاكرة فقط، حيث أثبتت الدراسات أن توارث المرض يصل إلى 3 أضعاف لذويهم من الدرجة الأولى.

وأضاف خلال لقاء على ” الإخبارية”، أن 65% من المصابين بالزهايمر نساء، وبقاؤهم أكثر من الرجال عمرا يشكل خطرا عليهم.

وأكد خشيم أن الدواء لايرجع الذاكرة ولكنه يبطئ المرض فقط كما أن لها عوامل جانبية.

 

 

 

روابط ذات صلة

استشاري يوضح أسباب الإصابة بمرض الزهايمر وأعراضه

استشاري يوضح أسباب الإصابة بمرض الزهايمر وأعراضه

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*