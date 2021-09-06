استشاري: 65 % من المصابين بالزهايمر نساء (فيديو)

قال استشاري أمراض كبار السن د. محمد خشيم، إن ألزهايمر ليس في الذاكرة فقط، حيث أثبتت الدراسات أن توارث المرض يصل إلى 3 أضعاف لذويهم من الدرجة الأولى.
وأضاف خلال لقاء على ” الإخبارية”، أن 65% من المصابين بالزهايمر نساء، وبقاؤهم أكثر من الرجال عمرا يشكل خطرا عليهم.
وأكد خشيم أن الدواء لايرجع الذاكرة ولكنه يبطئ المرض فقط كما أن لها عوامل جانبية.
فيديو | استشاري أمراض كبار السن: 65% من المصابين بالزهايمر نساء.. وبقاؤهم أكثر من الرجال عمرا يشكل خطرا عليهم#الراصد pic.twitter.com/llXXMdLLzG
— الراصد (@alraasd) September 16, 2021
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