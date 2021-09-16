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وزير الخارجية يناقش مع نظيره العراقي عددا من القضايا الإقليمية والدولية

وزير الخارجية يناقش مع نظيره العراقي عددا من القضايا الإقليمية والدولية
http://almnatiq.net/?p=1030120

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، الدكتور فؤاد محمد حسين  وزير خارجية جمهورية العراق ، وذلك على هامش أعمال الاجتماع الوزاري المشترك لوزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد بمقر الأمانة العامة للمجلس في الرياض اليوم.

وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه العلاقات السعودية العراقية، وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

كما تطرق الجانبان إلى تعزيز التنسيق الثنائي المشترك وكل ما من شأنه أن يُسهم في استقرار المنطقة وحفظ الأمن والسلم الدوليين، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال العديد من القضايا الإقليمية والدولية.

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