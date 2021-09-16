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خبراء الأمراض المعدية بأمريكا يحذرون من تفشي متحور جديد أشرس من “دلتا”

خبراء الأمراض المعدية بأمريكا يحذرون من تفشي متحور جديد أشرس من “دلتا”

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خبراء الأمراض المعدية بأمريكا يحذرون من تفشي متحور جديد أشرس من “دلتا”

خبراء الأمراض المعدية بأمريكا يحذرون من تفشي متحور جديد أشرس من “دلتا”
متحور دلتا
http://almnatiq.net/?p=1030123

حذر خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، من تفشي متحور جديد لفيروس كورونا خلال الفترة المقبلة، مشددين على أنه سيكون أقوى وأسرع انتشارا من متحور “دلتا”.

وقال أنتوني فاوتشي، أستاذ الأمراض المعدية، إنه من المتوقع ظهور “متحور متوحش” لفيروس كورونا ينتشر بسرعة مخيفة، مشيرا إلى أنه المتحور الجديد أقوى وأشرس من متحور “دلتا”، وأنه مع زيادة انتشار فيروس كورونا، قد تظهر أعداد كافية من طفرات جديدة قادرة على تكوين متحور مختلف تمامًا عن تلك المتحورات التي عرفناها سابقاً، وفقًا للعربية.

وشدد على أنه في هذه المرحلة بالذات تكمن أهمية التطعيم، وذلك لأن لقاحات كورونا ستساعد بالطبع على وقف انتشار المتحور الجديد والقضاء على المتغيرات الخطرة المحتملة.

وكانت منظمة الصحة العالمية، قد أعلنت قبل أيام، أن الزيادة في أعداد المصابين بالعدوى حدثت في البرازيل والهند، وتحدث حاليًا في الولايات المتحدة التي تتمتع بتغطية واسعة لحملات التطعيم، مؤكدة أن متغير دلتا لن يكون المتغير الأخير المثير للقلق، حيث إن هناك متغيرات أخرى قيد الانتشار، مشيرة إلى أن تحقيق نقلة نوعية للقضاء على انتشار الفيروس ومتغيراته، يحتاج إلى تضافر الجهود لتنفيذ خطة مكافحة فيروس كورونا.

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