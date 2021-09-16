بيان مشترك من المملكة وأمريكا وبريطانيا والإمارات حول آخر التطورات باليمن

محررو المناطق

أصدرت المملكة ودول الإمارات وأمريكا وبريطانيا، بياناً مشتركاً حول آخر التطورات في اليمن.

وأعرب البيان، عن قلق الدول الأربع من انخفاض قيمة الريال اليمني وارتفاع أسعار المواد الغذائية، وما في ذلك من تأثير شديد على الاقتصاد اليمني والوضع الإنساني الراهن.

وأشاد بالمساهمة الكبيرة للمملكة بما في ذلك منحة المشتقات النفطية الموجهة لليمن، داعياً الحكومة اليمنية إلى سرعة اتخاذ جميع الخطوات اللازمة للبدء بتحقيق الاستقرار الاقتصادي في اليمن.

وسلط الضوء على أهمية سرعة تنفيذ اتفاق الرياض، مرحباً بدعم المملكة والإمارات للوصول لذلك.

وأكد ضرورة عودة الحكومة اليمنية إلى عدن ، مشيراً إلى ما في ذلك من دور فعال في الإشراف على الدعم الدولي المستقبلي للانتعاش الاقتصادي، والتزامها بحل سياسي شامل للصراع في اليمن.