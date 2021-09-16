مجمع إرادة والصحة النفسية بتبوك يخرج الدفعة الثالثة من متعافي الإدمان (صور)

المناطق- تبوك- فايز السميري:

أقام مجمع إرادة والصحة النفسية بتبوك ممثلًا بالرعاية اللاحقة ومنزل منتصف الطريق احتفالًا بتخريج الدفعة الثالثة لعدد ٢٦ فردًا من المتعافين من إدمان المخدرات بعد إتمام البرامج العلاجية والتأهيلية.

جاء ذلك بحضور مدير المجمع الإخصائي خالد عوضه الزهراني ومدير وحدة مكافحة المخدرات بالمجمع النقيب سامي محمد الجهني وممثلين عن شركتي قويم وأوقاف العرادي كجهات داعمة وراعية للبرنامج.

وأوضح الزهراني، أن المتعافين من الإدمان قد أنهوا فترة العلاج بمنزل منتصف الطريق والتي استمرت ٦ أشهر عبر ثلاثة مراحل للعلاج حيث خضعوا لكافة البرامج العلاجية والتأهيلية.

وأعرب عن شكره وتقديره للجهات الداعمة والراعية للبرنامج والفريق العلاجي .

وفي ختام الحفل تم تكريم المتعافين والكوادر الفنية والإدارية بمنزل منتصف الطريق.