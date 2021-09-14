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“السجن لمدة 5 سنوات”..النيابة العامة: 7 حالات تتشدد فيها عقوبة التحرش

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“السجن لمدة 5 سنوات”..النيابة العامة: 7 حالات تتشدد فيها عقوبة التحرش

“السجن لمدة 5 سنوات”..النيابة العامة: 7 حالات تتشدد فيها عقوبة التحرش
http://almnatiq.net/?p=1030152
محررو المناطق

أوضحت النيابة العامة، حالات التشدد بنظام مكافحة جريمة التحرش بالنسبة لعقوبة التحرش.

 

وأكدت النيابة العامة، أن التحرش يتضمن كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي تصدر من شخص تجاه أي شخص آخر، تمس جسده أو عرضه أو تخدش حياءه بأي وسيلة كانت بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة.

 

وبيّنت أن العقوبة تشمل السجن مدة تصل إلى 5 سنوات وغرامة مالية تصل إلى 300 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 

ونوهت إلى أن حالات التشدد بتلك الجريمة تتضمن إذا كان المجني عليه طفلاً أو من ذوي الاجتياجات الخاصة أو من جنس الجاني أو كان المجني عليه نائمًا أو فاقدًا للوعي.

 

ولفت إلى أن ذلك يشمل إذا كان الجاني حين حدوث الواقعة له سلطة مباشرة أو غير مباشرة على المجني عليه، وإذا وقعت الجريمة في مكان عمل أو دراسة أو إيواء أو رعاية في أي من حالات الأزمات أو الكوارث أو الحوادث.

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