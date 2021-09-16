“السجن وغرامة مالية”..قانوني: هذه العقوبات المنتظرة ضد الأستاذ الجامعي المسئ لطلابه

قال المستشار القانوني محمد الوهيبي، إن عضو هيئة التدريس المتهم بالإساءة لطلابه من خلال إحدى المنصات الإلكترونية قد يواجه عقوبات كبيرة.

وأضاف الوهيبي، أن ما صدر من عضو هيئة التدريس أمر يسيء لمنظومة التعليم في المملكة ولا يعتبر فقط عنصرية ضد الطلاب، وتوجه بالشكر لوزارة التعليم على سرعة الاستجابة، حيثُ يتمنى أن يشاهد شفافية في إعلان نتائج التحقيقات.

وأوضح أنه من المتوقع توقيع عقوبات على من قام بتصوير هذه الواقعة ونشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وفقا لـ”أخبار 24″.

وتابع: “إن ما صدر من عضو هيئة التدريس أمر يسيء لمنظومة التعليم في المملكة ولا يعتبر فقط عنصرية ضد الطلاب، شاكرًا وزارة التعليم على سرعة الاستجابة، حيثُ يتمنى أن يشاهد شفافية في إعلان نتائج التحقيقات”.

وبين أنه في حال ثبوت صحة ما تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي فإنه يعد جريمة استغلال النفوذ للوظيفة العامة وفقاً للمرسوم الملكي رقم ٤٣ وتاريخ ٩/١١/١٣٧٧ وذلك في حالة أنه ثبت فعليا قيامه بالتسلط على الطلاب مستغلا سلطته عليهم.

وأضاف القانوني، أن العقوبة قد تصل كحد أقصى بالسجن عشر سنوات وغرامة مالية تصل إلى ٢٠ ألفًا، كما للطلاب المتضررين في حال ثبوت الفعل المخالف، الحق في إقامة الدعوى بالحق الخاص.

وحذر من نشر أي مقاطع أو صور، بها مخالفات، مؤكدًا أن هذا الفعل يعد جريمة معلوماتية يجب الحرص على تقديمها للجهات المختصة من خلال القنوات المشروعة، مبينًا أن منصات التواصل الاجتماعي ليست مكانًا لتقديم الشكاوى والبلاغات الجنائية خاصة