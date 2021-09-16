الفيصلي يحرم الفيحاء من صدارة الدوري والطائي يحقق نقطة تاريخية بالجولة الخامسة

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حقق فريق الفيصلي فوزاً مهماً على نظيره الفيحاء بهدفين مقابل هدف واحد خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس، ضمن مباريات الجولة الخامسة من دوري كأس الأمر محمد بن سلمان للمحترفين.

ورفع الفيصلي رصيده للنقطة 7 محتلاً المركز السابع، فيما تجمد رصيد الفيحاء عند النقطة 7 بالمركز الثالث بفارق النقاط.

وسجل رومايان الهدف الأول للفيصلي في الدقيقة 9 من عمر المباراة، ثم سجل صامويل أوسو هدفاً للفيحاء في الدقيقة 45 لكن حكم الـVAR قرر إلغائه.

وشهدت الدقيقة 72 تسجيل هدفاً لفريق الفيصلي عن طريق تافاريس لكنه ألغي، ليسجل نفس اللاعب الهدف الثاني للفيصلي في الدقيقة 77، كما نجح سلطان مندش في تسجيل هدف تقليص الفارق للفيحاء في الدقيقة 87.

وحصد فريق “الطائي”، النقطة الأولى له في تاريخ مشاركته في دوري المحترفين، بعد تعادله سلبياً مع الباطن في المباراة التي جمعتهما على ملعب الثاني.

وارتفع رصيد الباطن إلى 5 نقاط في المركز التاسع، فيما بقي الطائي الذي خسر مبارياته الثلاث الافتتاحية في الجولات الماضية بالمركز الأخير.

ويذهب الباطن لملاقاة النصر في افتتاح مباريات الجولة السادسة الخميس المقبل، بينما يستقبل الطائي نظيره الاتفاق في نفس اليوم.