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أطباء يتوصلون إلى طريقة للتخلص من الأرق دون أدوية

أطباء يتوصلون إلى طريقة للتخلص من الأرق دون أدوية
http://almnatiq.net/?p=1030205

توصل أطباء أمريكيون إلى طريقة جديدة للتخلص من الأرق، وقالوا إن “نوعية النوم أكثر أهمية من عدد ساعات النوم”.

وأكد الأطباء بمستشفى مايو الأمريكي، أنه يمكن التخلص بتغيير العادات ونمط الحياة اليومي، وفقا لصحيفة Daily Express البريطانية.

وتضيف، يساعد النشاط البدني اليومي والالتزام بوقت محدد للخلود للنوم والاستيقاظ، على التخلص من الأرق. كما يجب الامتناع عن تناول الطعام على الأقل قبل 1-2 ساعة من الخلود للنوم. ويمكن أن يساعد شرب كوب حليب دافئ أو شاي البابونج على النوم بسرعة.

ووفقا للخبراء، “يفضل حل جميع المشكلات وتنفيذ المهام في النهار، وليس قبل النوم بساعتين، وذلك لكي يحصل الدماغ على الوقت الكافي للاسترخاء”.

وكما هو معروف، الأشخاص الذين يعانون من الأرق هم أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب والسمنة وأمراض القلب والأوعية الدموية ومرض السكري.

ومن الأسباب الشائعة لمشكلات النوم، الإجهاد، والإضاءة غير المريحة ، فراش غير مريح، درجات الحرارة العالية أو المنخفضة، ضوضاء الشارع. كما يمكن أن يسبب شرب الكحول والكافيين والنيكوتين، الأرق أيضا.

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