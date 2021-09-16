إحالة إمام مسجد اعتدى على طفلة جنسيا إلى محكمة الجنايات بمصر

قررت النيابة العامة في مصر إحالة إمام وخطيب مسجد، إلى محكمة الجنايات بتهمة هتك عرض طفلة في بيته، أثناء تحفيظها القرآن الكريم.

واعترف المتهم بهتك عرض الطفلة البالغة من العمر 10 سنوات حال قيامه بتحفيظها القرآن الكريم داخل بيته، ووصفت المجني عليها غرفة نوم إمام المسجد، وصفًا دقيقاً أمام جهات التحقيق.

ووجهت النيابة العامة لإمام المسجد، تهمة هتك عرض الطفلة، وقيامه باستدراجها داخل غرفة نومه، ونزع عنها سروالها، والتعدي عليها جنسياً، قاصداً من ذلك هتك عرضها، وفقًا لصحيفة الوطن المصرية.

الجدير بالذكر أن، تقرير مصلحة الطب الشرعي أكد أنه قد تم استعمال الطفلة جنسيا، كما أكدت تحريات المباحث صحة الواقعة، واستغلال المتهم للطفلة، كونه محفظاً للقرآن الكريم، وقام بالتعدي عليها جنسياً