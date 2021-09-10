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مكافحة المخدرات تطيح بمواطن وبحوزته51 كيلو جراماً من الحشيش بنجران

مكافحة المخدرات تطيح بمواطن وبحوزته51 كيلو جراماً من الحشيش بنجران

منوعات

مكافحة المخدرات تطيح بمواطن وبحوزته51 كيلو جراماً من الحشيش بنجران

مكافحة المخدرات تطيح بمواطن وبحوزته51 كيلو جراماً من الحشيش بنجران
http://almnatiq.net/?p=1030219

نجحت قوات مكافحة المخدرات بالتعاون مع حرس الحدود في الإطاحة بمواطن وبحوزته51 كيلو جراماً من الحشيش.

وقال المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي، إن المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تستهدف أمن المملكة وشبابها.

وأضاف المتحدث أنه بالتنسيق مع حرس الحدود بمنطقة نجران، أسفرت عن القبض على مواطن لتلقيه كمية كبيرة من الحشيش المخدر، بلغت (51) كيلو جرامًا من مادة الحشيش المخدر، وقد أُوقف واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

 

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