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طقس الجمعة.. أمطار رعدية ورياح نشطة على هذه المناطق

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طقس الجمعة.. أمطار رعدية ورياح نشطة على هذه المناطق

طقس الجمعة.. أمطار رعدية ورياح نشطة على هذه المناطق
http://almnatiq.net/?p=1030227

توقع خبراء الأرصاد الجوية، هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على عدة مناطق في المملكة يوم غد الجمعة، مصحوبة بنشاط للرياح المحملة بالرمال والأتربة.

وأكد المركز الوطني للأرصاد، اليوم، إن العديد من المناطق ستشهد هطول أمطار رعدية، مع وجود رياح نشطة وأتربة مثارة في أخرى.

وقال المركز إن أجزاء من مناطق مكة المكرمة، والباحة، وعسير، وجازان، ستشهد أمطاراً رعدية يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، مشيراً إلى أن الحالة تبدأ الساعة الـ12 ظهراً وتستمر حتى الـ8 مساءً.

وأبان أن عدداً من المحافظات بمناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وتبوك، ستشهد رياحاً نشطة وأتربة مثارة، يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، وذلك بدءاً من الساعة الـ10 صباحاً وحتى الـ6 مساءً.

كما توقع أن تشهد محافظة البرك بمنطقة عسير، رياحاً نشطة وسحباً رعدية، يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، وذلك من الساعة الثانية ظهراً وحتى الثامنة مساء.

وأضاف أن محافظات الوجه وأملج وضباء بمنطقة تبوك، ستشهد رياحاً نشطة، يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وارتفاع الأمواج، حيث تبدأ الحالة عند الساعة الـ10 صباحاً وتستمر حتى السادسة مساء.

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