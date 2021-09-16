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“الأرصاد” تحذر: أمطار وسحب رعدية تضرب 5 مناطق بالمملكة خلال الساعات المقبلة

“الأرصاد” تحذر: أمطار وسحب رعدية تضرب 5 مناطق بالمملكة خلال الساعات المقبلة

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طقس الجمعة.. أمطار رعدية ورياح نشطة على هذه المناطق

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“الأرصاد” تحذر: أمطار وسحب رعدية تضرب 5 مناطق بالمملكة خلال الساعات المقبلة

“الأرصاد” تحذر: أمطار وسحب رعدية تضرب 5 مناطق بالمملكة خلال الساعات المقبلة
http://almnatiq.net/?p=1030245
المناطق - واس:

أعلن المركز الوطني للأرصاد، منذ قليل، تقريرًا بشأن حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة بعدد من مناطق المملكة، حيث تشهد هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وكذلك أتربة مثارة ورياح نشطة وسحب رعدية خلال الساعات المقبلة.

وقال المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس اليوم، إن مناطق عسير “أبها، أحد رفيدة، الحرجة، خميس مشيط، سراة عبيد، ظهران الجنوب، المجاردة، النماص، بارق، بلقرن، تنومة، رجال المع، محايل”، والباحة “العقيق، المندق، بلجرشي، الباحة، الحجرة، المخواة، بني حسن، قلوة”، ومكة المكرمة “أضم، العرضيات، ميسان” تشهد هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية.
وأشار إلى تكون هناك رياح نشطة وتكون للسحب الرعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية على مواقع “الكامل، الطائف” بمكة المكرمة و”الحناكية، المهد، وادي الفرع” بالمدينة المنورة و”البرك” بعسير.

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