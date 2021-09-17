احدث الأخبار

5 طائرات مفخخة وصاروخ باليستي على جازان خلال 24 ساعة.. والتحالف بالمرصاد
أبرز المواد
 ارتفاع صادرات النفط الخام بالمملكة لـ6,327 مليون برميل يوميًا خلال شهر يوليو
أبرز المواد
  مسلي آل معمر يرد على الحسن اليامي بعد إعلانه عدم حضور مباراة النصر والاتحاد (فيديو)
أبرز المواد
 عمره 170 عامًا.. طالبان تدمر حصنًا تاريخياً قديمًا
دولي
 الإطاحة بـ4 مواطنين ظهروا في مقطع احتجاز وسكب مادة سريعة الاشتعال على أحدهم
أبرز المواد
 سحب قرعة ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2021 خلال ساعات
أبرز المواد
 “الأرصاد” تحذر: أمطار وسحب رعدية تضرب 5 مناطق بالمملكة خلال الساعات المقبلة
أبرز المواد
 طقس الجمعة.. أمطار رعدية ورياح نشطة على هذه المناطق
منوعات
 مصرع شخص وإصابة آخرين بحادث تصادم مروع في الباحة
منطقة الباحة
 ولي العهد يبحث العلاقات الثنائية مع رئيس وزراء إسبانيا
أهم الاخبار
 مكافحة المخدرات تطيح بمواطن وبحوزته51 كيلو جراماً من الحشيش بنجران
منوعات
 إحالة إمام مسجد اعتدى على طفلة جنسيا إلى محكمة الجنايات بمصر
دولي
5 طائرات مفخخة وصاروخ باليستي على جازان خلال 24 ساعة.. والتحالف بالمرصاد

5 طائرات مفخخة وصاروخ باليستي على جازان خلال 24 ساعة.. والتحالف بالمرصاد

أبرز المواد
ارتفاع صادرات النفط الخام بالمملكة لـ6,327 مليون برميل يوميًا خلال شهر يوليو

ارتفاع صادرات النفط الخام بالمملكة لـ6,327 مليون برميل يوميًا خلال شهر يوليو

أبرز المواد
 مسلي آل معمر يرد على الحسن اليامي بعد إعلانه عدم حضور مباراة النصر والاتحاد (فيديو)

 مسلي آل معمر يرد على الحسن اليامي بعد إعلانه عدم حضور مباراة النصر والاتحاد (فيديو)

أبرز المواد
عمره 170 عامًا.. طالبان تدمر حصنًا تاريخياً قديمًا

عمره 170 عامًا.. طالبان تدمر حصنًا تاريخياً قديمًا

دولي

 مسلي آل معمر يرد على الحسن اليامي بعد إعلانه عدم حضور مباراة النصر والاتحاد (فيديو)

 مسلي آل معمر يرد على الحسن اليامي بعد إعلانه عدم حضور مباراة النصر والاتحاد (فيديو)
مسلي ال معمر
http://almnatiq.net/?p=1030250
محررو المناطق:

رد مسلي آل معمر رئيس نادي النصر على حديث الحسن اليامي لاعب الاتحاد السابق والذي أكد من خلاله بأنه لن يحضر مباراة النصر والاتحاد بسبب انتهاء التذاكر.

وأعاد آل معمر تغريدة حساب برنامج كورة والتي تضمنت حديث “اليامي” معلقًا عليه: “ما نوجه لك دعوة.. ولا نعطيك تذكرة.. أنت نرسل لك مفاتيح الملعب إلى عندك وتدخل أي وقت يا أبوعلي”.

وكانت تذاكر مباراة النصر والاتحاد في الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين قد نفذت بعد طرحها على موقع الحجز الخاص للجماهير بـ 7 دقائق فقط.

موعد مباراة النصر والاتحاد

يحتضن ملعب مرسول بارك قمة مباريات الجولة الخامسة من الدوري السعودي، بمواجهة النصر والاتحاد، السبت المقبل في الثامنة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة، حيث يتم بث اللقاء عبر شبكة قنوات SSC.
 
 

روابط ذات صلة

سحب قرعة ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2021 خلال ساعات

سحب قرعة ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2021 خلال ساعات
السفارة الأمريكية تهنئ الهلال والنصر بعد تأهلهما لربع نهائي أبطال آسيا

السفارة الأمريكية تهنئ الهلال والنصر بعد تأهلهما لربع نهائي أبطال آسيا
بصافرة سويسرية.. النصر يسعى لتعديل أوضاعه بالدوري على حساب الاتحاد

بصافرة سويسرية.. النصر يسعى لتعديل أوضاعه بالدوري على حساب الاتحاد

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*