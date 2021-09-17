مسلي آل معمر يرد على الحسن اليامي بعد إعلانه عدم حضور مباراة النصر والاتحاد (فيديو)

محررو المناطق:

رد مسلي آل معمر رئيس نادي النصر على حديث الحسن اليامي لاعب الاتحاد السابق والذي أكد من خلاله بأنه لن يحضر مباراة النصر والاتحاد بسبب انتهاء التذاكر.

وأعاد آل معمر تغريدة حساب برنامج كورة والتي تضمنت حديث “اليامي” معلقًا عليه: “ما نوجه لك دعوة.. ولا نعطيك تذكرة.. أنت نرسل لك مفاتيح الملعب إلى عندك وتدخل أي وقت يا أبوعلي”.

ما نوجه لك دعوة .. ولا نعطيك تذكرة .. انت نرسل لك مفاتيح الملعب إلى عندك وتدخل أي وقت يا بو علي .. @alteer20 https://t.co/rgSvxUgQoy — مسلي آل معمر (@musalli9) September 16, 2021

وكانت تذاكر مباراة النصر والاتحاد في الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين قد نفذت بعد طرحها على موقع الحجز الخاص للجماهير بـ 7 دقائق فقط.

موعد مباراة النصر والاتحاد