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سحب قرعة ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2021 خلال ساعات

سحب قرعة ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2021 خلال ساعات

أبرز المواد
“الأرصاد” تحذر: أمطار وسحب رعدية تضرب 5 مناطق بالمملكة خلال الساعات المقبلة

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سحب قرعة ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2021 خلال ساعات

سحب قرعة ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2021 خلال ساعات
دوري أبطال آسيا
http://almnatiq.net/?p=1030252
محررو المناطق:
تُسحب اليوم الجمعة، في تمام الساعة الـ10:00 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة والـ11:00 بتوقيت أبو ظبي، قرعة الأدوار الإقصائية لدوري أبطال آسيا 2021.
وستجرى قرعة الأدوار الإقصائية في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في العاصمة الماليزية كوالالمبور، في تمام الساعة 3:00 عصراً بتوقيت ماليزيا. ويجري سحب القرعة بشكل مفتوح، حيث سيتم توزيع الأندية على وعائين، يتضمن الأول أندية غرب آسيا، ويشتمل الثاني على أندية الشرق، وسيتم أولاً سحب الفريقين الأولين A لكل مواجهة، ثم سيتم بعد ذلك سحب الفريق الثاني B.
وتمكنت فرق الهلال والنصر بالمملكة بجانب الوحدة الإماراتي وبيرسبوليس الإيراني من حجز مقاعدهم في دور الثمانية على حساب أندية استقلال طهران وتراكتور الإيراني والشارقة الإماراتي والاستقلال الطاجيكستاني على الترتيب. أما عن شرق القارة فتأهل 3 أندية من كوريا الجنوبية وهم أولسان هيونداي وجيونبوك هيونداي وبوهانغ ستيلرز بالإضافة إلى فريق ناجويا جرامبوس الياباني.
يذكر أن المملكة سوف تستضيف مباريات ربع ونصف نهائي دوري أبطال آسيا عن منطقة الغرب بالإضافة إلى المباراة النهائية التي تُقام في الرياض يوم 23 نوفمبر المقبل.
وسوف يُسمح للجماهير بحضور المباريات في السعودية وفقًا للنسبة التي يحددها الاتحاد السعودي لكرة القدم مع ظهور تقنية الفيديو في البطولة بداية من دور الثمانية.

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