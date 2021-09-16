عمره 170 عامًا.. طالبان تدمر حصنًا تاريخياً قديمًا

المناطق - وكالات:

دمرت حركة طالبان حصن قديم (بالا حصار)، يبلغ عمره 170 عامًا في بلدة جيريشك بهلمند، بحسب ما أفادت وكالة آسواكا المحلية، اليوم الجمعة.

وأشارت الوكالة إلى أن هذا الحصن التاريخي القديم (سجن قديم) رمم من قبل سردار صديق خان خلال عهد الأمير حبيب الله.

وأعرب سكان المنطقة والعديد من الأفغان على مواقع التواصل عن قلقهم الشديد من تلك التصرفات.

يذكر أن طالبان كانت شنت قبل سنوات عديدة هجمات عنيفة من أجل السيطرة على هلمند، وفي تلك الفترة اتُهمت الحركة باستهداف العديد من المدنيين، بمن فيهم أحد كبار الصحافيين في الولاية الجنوبية، ألا وهو إلياس دايي، الذي قُتل في انفجار قنبلة الخريف الماضي.