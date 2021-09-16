الإطاحة بـ4 مواطنين ظهروا في مقطع احتجاز وسكب مادة سريعة الاشتعال على أحدهم

محررو المناطق:

أكد المتحدث الرسمي لشرطة منطقة الحدود الشمالية العقيد متعب، أن الجهات الأمنية ألقت القبض على 4 مواطنين في العقد الثاني والثالث من العمر، ظهروا في مقاطع فيديو متداولة بمواقع التواصل الاجتماعي في مشهد احتجاز لأحدهم وسكب مادة سريعة الاشتعال عليه.

وأوضح متحدث شرطة الشمالية أن هذا السلوك ينطوي على مساس بالنظام العام المجرم وفق نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وذلك بهدف الترويج لحساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

شرطة منطقة الحدود الشمالية : القبض على (4) مواطنين ظهروا في مقاطع فيديو في مشهد احتجاز لأحدهم وسكب مادة سريعة الاشتعال عليه pic.twitter.com/36LDpejbfX — الأمن العام (@security_gov) September 16, 2021

وأضاف أنه جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية وإحالتهم لفرع النيابة العامة.