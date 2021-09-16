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ارتفاع صادرات النفط الخام بالمملكة لـ6,327 مليون برميل يوميًا خلال شهر يوليو

ارتفاع صادرات النفط الخام بالمملكة لـ6,327 مليون برميل يوميًا خلال شهر يوليو

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ارتفاع صادرات النفط الخام بالمملكة لـ6,327 مليون برميل يوميًا خلال شهر يوليو

ارتفاع صادرات النفط الخام بالمملكة لـ6,327 مليون برميل يوميًا خلال شهر يوليو
http://almnatiq.net/?p=1030266
المناطق - الرياض:
كشفت بيانات رسمية، عن ارتفاع صادرات النفط الخام في المملكة إلى 6,327 مليون برميل يوميًا في يوليو، بدلًا من 5,965 مليون برميل يوميًا في يونيو.
وأوضحت أن صادرات المملكة من المنتجات النفطية انخفضت 0,035 مليون برميل إلى 1,323 مليون برميل في يوليو.
وأشارت إلى أن الطلب في المملكة على المنتجات النفطية ارتفع من 0,040 مليون برميل إلى 2,363 مليون برميل في يوليو.
يُذكر أن الممكلة كانت أكبر مورد للنفط الخام إلى الصين في يونيو، وذلك للشهر الثامن على التوالي.
وبلغت واردات الصين من النفط الخام السعودي 7,2 مليون طن في يونيو، ما يعادل 1,75 مليون برميل يوميا، ما يمثل انخفاضاً بـ19% وفقًا لبيانات من الإدارة العامة للجمارك في الصين، بينما بلغت الشحنات من روسيا 6,65 مليون طن، أو ما يعادل 1,62 مليون برميل يوميا.

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