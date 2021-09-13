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5 طائرات مفخخة وصاروخ باليستي على جازان خلال 24 ساعة.. والتحالف بالمرصاد

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5 طائرات مفخخة وصاروخ باليستي على جازان خلال 24 ساعة.. والتحالف بالمرصاد

5 طائرات مفخخة وصاروخ باليستي على جازان خلال 24 ساعة.. والتحالف بالمرصاد
http://almnatiq.net/?p=1030271
المناطق - الرياض:

واصلت ميليشيات الحوثي عملياتها الإرهابية باتجاه المملكة، في انتهاك صارخ  لكل القوانين والأعراف الدولية.

وخلال الـ 24 ساعة الماضية أقدمت المليشيات الإرهابية على إطلاق 5 طائرات مفخخة وصاروخ باليستي على منطقة جازان في حين تمكن التحالف العربي، من إفشال هذه الهجمات حيث كان لها بالمرصاد.

وأعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، مساء الخميس عن اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي نحو جازان.

وأكد التحالف، أن محاولات الميليشيات عدائية تستهدف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمدة.

ودمرت الدفاعات السعودية، فجر الجمعة، 4 مسيرات مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي لاستهداف المدنيين نحو جازان، وتم أيضاً اعتراض وتدمير صاروخ باليستي.

وقال التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، إنه تم التصدي لكافة محاولات الميليشيا الحوثية بإطلاق مسيرات مفخخة.

وشدد التحالف على أن محاولات الميليشيا المدعومة من إيران، عدائية تستهدف المدنيين بطريقة متعمدة.

وكان التحالف العربي قد أعلن قبل يومين أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمّرت مسيّرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه مطار أبها.

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