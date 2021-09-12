دراسة: الكاكاو يحمي من مخاطر الإصابة بأمراض القلب

المناطق - وكالات:

أفادت دراسة حديثة أن الكاكاو يحتوي على مضادات الأكسدة القوية التي تحمي الخلايا من التلف ويمكن أن تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

وأكدت الدراسة أن مكملات الكاكاو تقلل من الشيخوخة اللاجينية والالتهابات، وبالتالي تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، القاتل الأول في البلاد والذي يميل إلى زيادة الإصابة في سن 65 وما فوق.

ويروّج للشوكولاتة الداكنة على وجه الخصوص لفوائدها الصحية كمصدر طبيعي وجيد لمضادات الأكسدة وكذلك الحديد والنحاس ومغذيات أخرى جيدة للقلب والصحة العامة.

وفحصت تجربة COSMOS (مكمل الكاكاو ودراسة نتائج الفيتامينات المتعددة) التي قادها باحثون في مستشفى بريغهام والنساء ومركز فرويد هاتشينسون لأبحاث السرطان، بيانات 21444 رجلا وامرأة، وحققت في كيفية تأثير مستخلص الكاكاو على صحة القلب.

ونظرت التجربة، وهي الأكبر من نوعها حتى الآن، في تأثير مكملات الكاكاو في المساعدة على تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

وقال الدكتور يانبين دونغ الذي قاد الدراسة: “أصبحت منتجات الكاكاو طعاما مستهلكا على نطاق واسع مع استمرار الطلب المتزايد والاهتمام المتزايد بإمكانياتها المضادة للشيخوخة”.

وأضاف: “يعتقد الناس أن استهلاك الشوكولاتة مفيد، والحماس العالمي لهذا الطعام قد فاق الأدلة العلمية على فائدتها”.

وتعد الفلافانول، مضادات الأكسدة المعروفة بإنتاج استجابة قوية مضادة للالتهابات، مكونا مفيدا، وتمثل حبوب الكاكاو مصدرا جيدا لمضادات الأكسدة هذه.

وقالت مؤسسة القلب البريطانية إن الأبحاث تشير إلى أن تناول المزيد من مركبات الفلافونويد الغذائية يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية.