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7 أطعمة تنفجر عند تسخينها في الميكروويف.. أبرزها اللحوم

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7 أطعمة تنفجر عند تسخينها في الميكروويف.. أبرزها اللحوم

7 أطعمة تنفجر عند تسخينها في الميكروويف.. أبرزها اللحوم
تسخين الطعام في الميكروويف
http://almnatiq.net/?p=1030281
المناطق - وكالات:
الكثير منا أصبح عندما يريد تسخين الطعام يلجأ إلى الميكروويف، فقد أصبح مؤخرًا أكثر من مجرد آلة للتسخين وإزلة الثلج عن الطعام المجمد فيمكن أيضاً استخدامه في الطبخ ولكن على الرغم من ذلك، فقد حذر موقع “إنسايدر insider” العالمي من تسخين جميع أنواع الأطعمة في المايكرويف، وذلك لأن هنالك بعض الأنواع التي من الممكن أن تنفجر بداخله أثناء تسخينها، ما قد يسبب الكثير من المشاكل.
وحدد موقع “إنسايدر insider”، ٧ أطعمة لا يمكن تسخينها داخل الميكروويف والتي جاءت كالتالي:
1_ اللحوم
حيث أن اللحوم المصنعة تحتوي على كميات كبيرة من المواد الحافظة، خطيرة جداً عند تعرضها لأشعة جهاز المايكروويف، حيث تسبب عملية أكسدة الكوليسترول، التي تؤدي إلى ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، ما يعرضنا إلى العديد من أمراض القلب والشرايين.
2_ الأطعمة التي تحتوي على ورق الألومنيوم
يمنع تسخين الأطعمة المغلفة أو الموجودة في أواني أو علب مصنوعة من الألومنيوم داخل هذا الجهاز، لأن الألومنيوم سوف ينصهر ويُسبب شرارات متطايرة تحرق المايكرويف من الداخل، كما تؤدي أوراق الألومنيوم إلى فقد القيمة الغذائية ما تؤدي إلى أضرار خطيرة.
3_ الأرز
يؤدي تسخين الأرز في المايكروويف بالكثير من الأحيان إلى التسمم الغذائي
4_ البيض
ينفجر البيض من الداخل عند تعرضه لدرجات الحرارة المرتفعة داخل الميكروويف، ويتسبب بتصنيع مواد سامة مضرة بالجهاز الهضمي فضلًا عن الرائحة الكريهة.
5_ الخضراوات الورقية
عند تسخين الخضراوات الورقية في المايكرويف، تفقد قيمتها، كما أن أشعة الجهاز وحرارته تجعل هذه الخضراوات تفرز مادة النترات، التي تتحول فيما بعد إلى مادة “النيتروزامين” الذي قد يسبب الإصابة بأنواع مختلفة من مرض السرطان.
6_ المأكولات البحرية
عند طهي المأكولات البحرية في الميكروويف تؤدي الأشعة الصادرة منه إلى صنع كمية كبيرة من البخار فيها، ما يفقد المأكولات البحرية الكثير من قيمتها الغذائية، لأن بطبيعة تلك المأكولات حساسة جداً.
7_ البيتزا
عند تسخين البيتزا داخل المايكرويف، تفقدها هشاشتها وتركيبتها بالكامل، بالإضافة إلى حدوث احتجاز البخار داخل البيتزا، ما يؤدي إلى انفجارها.

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