الاتحاد الآسيوي: نثق في قدرة المملكة على استضافة ناجحة لدوري أبطال آسيا

المناطق - وكالات:

قال داتو ويندسور جون أمين عام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، إننا نثق في قدرة المملكة على استضافة ناجحة لربع نهائي ونصف نهائي ونهائي دوري أبطال آسيا.

وكانت قناة “الإخبارية”، قد أكدت في وقت سابق أن المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال آسيا، ستقام على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، مشيرًة إلى أن مباريات ربع ونصف النهائي لمنطقة غرب آسيا ستقام في المملكة.

وأسفرت قرعة دوري النهائي لبطولة دوري أبطال آسيا، عن مواجهات نارية للهلال والنصر؛ حيث يواجه الزعيم نظيره بيرسبوليس الإيراني، بينما يواجه العالمي نظيره الوحدة الإماراتي.

يذكر أن المملكة سوف تستضيف مباريات ربع ونصف نهائي دوري أبطال آسيا عن منطقة الغرب بالإضافة إلى المباراة النهائية التي تُقام في الرياض يوم 23 نوفمبر المقبل.

وسوف يُسمح للجماهير بحضور المباريات في السعودية وفقًا للنسبة التي يحددها الاتحاد السعودي لكرة القدم مع ظهور تقنية الفيديو في البطولة بداية من دور الثمانية.