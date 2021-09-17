نتائج قرعة دوري أبطال آسيا 2021.. النصر في مواجهة الوحدة الإماراتي

محررو المناطق:

أسفرت نتائج قرعة ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2021، والتي تجري في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في العاصمة الماليزية كوالالمبور، عن وقوع نادي النصر في مواجهة الوحدة الإماراتي ضمن ربع نهائي دوري الأبطال.

كماأسفرت قرعة ربع نهائي دوري أبطال آسيا عن وقوع الهلال في صدام شرس أمام برسبوليس الإيراني.

ويجري سحب القرعة بشكل مفتوح، حيث سيتم توزيع الأندية على وعائين، يتضمن الأول أندية غرب آسيا، ويشتمل الثاني على أندية الشرق، وسيتم أولاً سحب الفريقين الأولين A لكل مواجهة، ثم سيتم بعد ذلك سحب الفريق الثاني B.

وتمكنت فرق الهلال والنصر بالمملكة بجانب الوحدة الإماراتي وبيرسبوليس الإيراني من حجز مقاعدهم في دور الثمانية على حساب أندية استقلال طهران وتراكتور الإيراني والشارقة الإماراتي والاستقلال الطاجيكستاني على الترتيب.

أما عن شرق القارة فتأهل 3 أندية من كوريا الجنوبية وهم أولسان هيونداي وجيونبوك هيونداي وبوهانغ ستيلرز بالإضافة إلى فريق ناجويا جرامبوس الياباني.

يذكر أن المملكة سوف تستضيف مباريات ربع ونصف نهائي دوري أبطال آسيا عن منطقة الغرب بالإضافة إلى المباراة النهائية التي تُقام في الرياض يوم 23 نوفمبر المقبل. وسوف يُسمح للجماهير بحضور المباريات في السعودية وفقًا للنسبة التي يحددها الاتحاد السعودي لكرة القدم مع ظهور تقنية الفيديو في البطولة بداية من دور الثمانية.