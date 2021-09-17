مواعيد مباريات ربع ونصف نهائي دوري أبطال آسيا.. الهلال والنصر في مواجهات قوية

محررو المناطق:

أسفرت نتائج قرعة ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2021، والتي تجري في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في العاصمة الماليزية كوالالمبور، عن وقوع نادي الهلال في صدام شرس أمام برسبوليس الإيراني .

كما أسفرت عن وقوع نادي النصر في مواجهة الوحدة الإماراتي ضمن ربع نهائي دوري الأبطال.

جاء ذلك خلال القرعة التي تقام حاليًا بمقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالعاصمة الماليزية كوالالمبور.

وتلعب مباراة النصر والوحدة الإماراتي في 16 أكتوبر المقبل عند الساعة الـ 6 مساءً على ملعب مرسول بارك، ومباراة الهلال وبيرسبوليس الإيراني عند الساعة 9 مساءً على استاد الملك فهد الدولي .

قـرعـة الـدور ربـع الـنـهـائـي: 🏆 النصر السعودي 🆚 الوحدة الإماراتي

الهلال السعودي 🆚 بيرسبوليس الإيراني أمنياتنا لممثلينا بالتوفيق. 🇸🇦#دوري_أبطال_آسيا#الوطن_معكم 🟢⚪️ pic.twitter.com/5Jem7njp4V — الاتحاد السعودي لكرة القدم (@saudiFF) September 17, 2021

وأعلن الاتحاد الآسيوي، أن مباراة نصف النهائي، ستُقام يوم 19 أكتوبر، بين الفائزين في مباريات دور ربع النهائي.