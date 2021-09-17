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مواعيد مباريات ربع ونصف نهائي دوري أبطال آسيا.. الهلال والنصر في مواجهات قوية

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مواعيد مباريات ربع ونصف نهائي دوري أبطال آسيا.. الهلال والنصر في مواجهات قوية

مواعيد مباريات ربع ونصف نهائي دوري أبطال آسيا.. الهلال والنصر في مواجهات قوية
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محررو المناطق:

أسفرت نتائج قرعة ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2021، والتي تجري في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في العاصمة الماليزية كوالالمبور، عن وقوع  نادي الهلال في صدام شرس أمام برسبوليس الإيراني .

كما أسفرت عن وقوع نادي النصر في مواجهة الوحدة الإماراتي ضمن ربع نهائي دوري الأبطال.

جاء ذلك خلال القرعة التي تقام حاليًا بمقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالعاصمة الماليزية كوالالمبور.

وتلعب مباراة النصر والوحدة الإماراتي في 16 أكتوبر المقبل عند الساعة الـ 6 مساءً على ملعب مرسول بارك، ومباراة الهلال وبيرسبوليس الإيراني عند الساعة 9 مساءً على استاد الملك فهد الدولي .

وأعلن الاتحاد الآسيوي، أن مباراة نصف النهائي، ستُقام يوم 19 أكتوبر، بين الفائزين في مباريات دور ربع النهائي.

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سحب قرعة ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2021 خلال ساعات

سحب قرعة ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2021 خلال ساعات

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