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اليابان تدين هجمات”الحوثي” الإرهابية على المدنيين بالمملكة

اليابان تدين هجمات”الحوثي” الإرهابية على المدنيين بالمملكة
اليابان
http://almnatiq.net/?p=1030318
المناطق - وكالات:
أدانت اليابان، اليوم الجمعة، وبشدة، الهجمات الإرهابية المتتالية التي يشنها الحوثيون على المدنيين بالمملكة.
وذكرت سفارة اليابان لدى المملكة عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أن وزير الخارجية الياباني، توشيميتسو موتيجي، قال في مؤتمر: “تدين حكومة اليابان وبشدة الهجمات الارهابية المتتالية التي يشنها الحوثيون على المملكة العربية السعودية، خاصة محاولة استهداف المنطقة الشرقية بصاروخ باليستي في 4 سبتمبر”.
وخلال الـ 24 ساعة الماضية كانت قد أقدمت المليشيات الإرهابية على إطلاق 5 طائرات مفخخة وصاروخ باليستي على منطقة جازان في حين تمكن التحالف العربي، من إفشال هذه الهجمات حيث كان لها بالمرصاد.
وأعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، مساء الخميس عن اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي نحو جازان.
وأكد التحالف، أن محاولات الميليشيات عدائية تستهدف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمدة.
ودمرت الدفاعات السعودية، فجر الجمعة، 4 مسيرات مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي لاستهداف المدنيين نحو جازان، وتم أيضاً اعتراض وتدمير صاروخ باليستي.
وقال التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، إنه تم التصدي لكافة محاولات الميليشيا الحوثية بإطلاق مسيرات مفخخة.
وشدد التحالف على أن محاولات الميليشيا المدعومة من إيران، عدائية تستهدف المدنيين بطريقة متعمدة. وكان التحالف العربي قد أعلن قبل يومين أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمّرت مسيّرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه مطار أبها.

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