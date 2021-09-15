الهيئة الملكية للجبيل وينبع تعلن عن وظائف شاغرة

كشفت الهيئة الملكية للجبيل وينبع عن توفر وظائف شاغرة لحملة (المتوسط)، الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس بعدة مجالات .
وأشارت الهيئة الملكية للجبيل وينبع إلى أن التقديم متاح للمواطنين فقط، وفقًا للتفاصيل التالية:
الوظـــائف:
– رئيس المباشرين.
– فني تقنية المعلومات.
– أمين مستودع.
– مهندس شبكات.
– محاسب.
– عامل.
– فني معدات.
– حارس امن.
– كهربائي سيارات.
– مراقب عمال.
– مدير مشروع.
– مهندس شراء وتوريد مواد، وقطع غيار.
– مخطط.
– فني مولدات.
– فني الدائرة التلفزيونية المغلقة.
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