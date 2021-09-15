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الهيئة الملكية للجبيل وينبع تعلن عن وظائف شاغرة

الهيئة الملكية للجبيل وينبع تعلن عن وظائف شاغرة

وظائف
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الهيئة الملكية للجبيل وينبع تعلن عن وظائف شاغرة

الهيئة الملكية للجبيل وينبع تعلن عن وظائف شاغرة
الهيئة الملكية للجبيل وينبع
http://almnatiq.net/?p=1030323
محررو المناطق:

كشفت الهيئة الملكية للجبيل وينبع عن توفر وظائف شاغرة لحملة (المتوسط)، الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس بعدة مجالات .

وأشارت الهيئة الملكية للجبيل وينبع إلى أن التقديم متاح للمواطنين فقط، وفقًا للتفاصيل التالية:

الوظـــائف:

– رئيس المباشرين.

– فني تقنية المعلومات.

– أمين مستودع.

– مهندس شبكات.

– محاسب.

– عامل.

– فني معدات.

– حارس امن.

– كهربائي سيارات.

– مراقب عمال.

– مدير مشروع.

– مهندس شراء وتوريد مواد، وقطع غيار.

– مخطط.

– فني مولدات.

– فني الدائرة التلفزيونية المغلقة.

للتقديم: اضغط (هنـــــــــــا)

 

 

 

 

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