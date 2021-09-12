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إصابات كورونا حول العالم تتخطى حاجز الـ227 مليونًا.. و3 دول في المقدمة

إصابات كورونا حول العالم تتخطى حاجز الـ227 مليونًا.. و3 دول في المقدمة

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إصابات كورونا حول العالم تتخطى حاجز الـ227 مليونًا.. و3 دول في المقدمة

إصابات كورونا حول العالم تتخطى حاجز الـ227 مليونًا.. و3 دول في المقدمة
كورونا حول العالم
http://almnatiq.net/?p=1030329
المناطق - وكالات:
أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، عن إجمالي إصابات فيروس كورونا المؤكدة حول العالم، حيث أظهرت الإحصائية إلى ارتفاع عدد الإصابات لـ 227 مليونا و26 ألفا و185 حالة.
وقالت الجامعة اليوم الجمعة، إن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا حول العالم ارتفع إلى 4 ملايين و669 ألفا و992 وفاة.
وأوضحت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 7, 41 مليون إصابة، في حين سجلت الهند 3, 33 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بحوالي 21 مليونًا.

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