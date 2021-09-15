“حساب المواطن”: 6 خطوات لإضافة الزوجة كتابع

المناطق - الرياض:

كشف برنامج حساب المواطن، عن خطوات إضافة الزوجة كتابع، مؤكدًا ضرورة تغيير الحالة الاجتماعية إلى متزوج عقب تحديث البيانات في الأحوال المدنية، حتى لا يؤثر ذلك على أهلية واستحقاق المستفيد.

وقال حساب “خدمة المستفيدين” التابع للبرنامج، عبر تويتر؛ ردًا على استفسار من مواطن، إنه في حال تم تحديث الحالة الاجتماعية في الأحوال المدنية إلى (متزوج) لابد من تغيير الحالة الاجتماعية إلى (متزوج).

وتابع البرنامج أن خطوات إضافة الزوجة لحساب المستفيد (الزوج) تتم كالتالي: الدخول على حساب المستفيد ثم (تفاصيل الطلب – بيانات عامة)، وتعديل الحالة الإجتماعية والضغط على ايقونة حفظ، والتوجه إلى (بيانات التابعين)، وإضافة الزوجة كتابع، والضغط على أيقونة حفظ، ثم تقديم الطلب عن طريق ايقونة (المراجعة).