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مشرف برسیبولیس: الهلال يمتلك لاعبین أجانب علی مستوی عالي وسنواجه مشاكل

مشرف برسیبولیس: الهلال يمتلك لاعبین أجانب علی مستوی عالي وسنواجه مشاكل
مشرف نادي برسیبولیس
http://almnatiq.net/?p=1030347
محررو المناطق:

قال مشرف نادي برسیبولیس أفشین بیرواني  إن نادي  الهلال لدیه لاعبین أجانب علی المستوی العالي ولکن لا فرق لنا أن ننافس مع أي فریق.

وأشار إلى أنهم طلبوا من الاتحاد الإیراني قبل إرسال القائمة الآسیویة للتعاقد مع لاعب أجنبي جدید، لکن رفض الاتحاد  مضيفا: “سنواجه مشاکل في المراحل القادمة”.

وأسفرت نتائج قرعة ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2021، والتي جرت في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في العاصمة الماليزية كوالالمبور، عن وقوع نادي الهلال أمام برسبوليس الإيراني .

كما أسفرت عن وقوع نادي النصر في مواجهة الوحدة الإماراتي ضمن ربع نهائي دوري الأبطال.

 

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