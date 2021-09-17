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بعد 29 يومًا.. الفنان عبدالرحمن الخطيب يغادر المستشفى (فيديو)

بعد 29 يومًا.. الفنان عبدالرحمن الخطيب يغادر المستشفى (فيديو)
الفنان عبدالرحمن الخطيب
http://almnatiq.net/?p=1030348
المناطق - الرياض:
غادر الفنان عبدالرحمن الخطيب، المستشفى، وذلك بعد أن مكث فيها 29 يومًا، إثر تعرضه لأزمة صحية مفاجئة.
ونشر عبدالرحمن الخطيب مقطع فيديو له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أثناء عودته للمنزل واستقبال عائلته له، مقدما شكره وتقديره لكل من سأل عنه واطمئن على حالته الصحية.
وكان الفنان عبدالرحمن الخطيب، قد تعرض في وقت سابق لأزمة صحية مفاجئة، نُقل إثرها لأحد المستشفيات لإجراء فحوصات للقلب.

 

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