بعد 29 يومًا.. الفنان عبدالرحمن الخطيب يغادر المستشفى (فيديو)

غادر الفنان عبدالرحمن الخطيب، المستشفى، وذلك بعد أن مكث فيها 29 يومًا، إثر تعرضه لأزمة صحية مفاجئة.
ونشر عبدالرحمن الخطيب مقطع فيديو له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أثناء عودته للمنزل واستقبال عائلته له، مقدما شكره وتقديره لكل من سأل عنه واطمئن على حالته الصحية.
وكان الفنان عبدالرحمن الخطيب، قد تعرض في وقت سابق لأزمة صحية مفاجئة، نُقل إثرها لأحد المستشفيات لإجراء فحوصات للقلب.
الحمد وصلت قبل قليل للمنزل بعد29يوما في المستشفي شكرا لكل من سال عني ومن دعى بارك الله فيكم ولا اراكم مكروه pic.twitter.com/MOMoQlQBI5
— عبد الرحمن الخطيب (@asateer2011) September 16, 2021
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