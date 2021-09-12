لحظة تفجير 20 ناقلة وقود في البيضاء على يد “الحوثي الإرهابية” (فيديو)

محررو المناطق:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يوثق لحظة قيام ميليشيات الحوثي بتفجير 20 ناقلة وقود في البيضاء كانت بطريقها للعاصمة صنعاء.

وقالت مصادر محلية وشهود عيان إن القيادي الحوثي أبوعبدالواحد قائد النقطة الأمنية في منفذ جمارك البيضاء المستحدث وغير الشرعي، هو من أحرق صهاريج وناقلات الوقود بشكل متعمد.

وأظهر الفيديو بداية اشتعال الحريق بينما يصرخ أحد ملاك الناقلات بضياع أمواله، ويتهم القيادي الحوثي المشرف أمنيا على النقطة في المنفذ الجمركي المستحدث بارتكاب.

وتعمل المليشيات الحوثية على منع مرور شحنات الوقود من مناطق الشرعية لضمان تحكم قياداتها بالسوق السوداء للوقود وأسعار المشتقات النفطية في مناطق سيطرتها.