احدث الأخبار

خادم الحرمين وولي العهد يهنئان الرئيس التشيلي بذكرى الاستقلال
أبرز المواد
 مشاجرة وتبادل للركلات بين مجموعة فتيات في الكويت (فيديو)
أبرز المواد
 لحظة تفجير 20 ناقلة وقود في البيضاء على يد “الحوثي الإرهابية” (فيديو)
أبرز المواد
 مشرف برسیبولیس: الهلال يمتلك لاعبین أجانب علی مستوی عالي وسنواجه مشاكل
الرياضة
 بعد 29 يومًا.. الفنان عبدالرحمن الخطيب يغادر المستشفى (فيديو)
أبرز المواد
 دعاء في يوم الجمعة يقضي لك 100 حاجة
أبرز المواد
 إحصائيات فيروس كورونا الإجمالية في دول الخليج.. الوفيات تكسر حاجز الـ19 ألفًا
أبرز المواد
 “حساب المواطن”: 6 خطوات لإضافة الزوجة كتابع
محليات
 إصابات كورونا حول العالم تتخطى حاجز الـ227 مليونًا.. و3 دول في المقدمة
أبرز المواد
 الهيئة الملكية للجبيل وينبع تعلن عن وظائف شاغرة
وظائف
 مواعيد مباريات ربع ونصف نهائي دوري أبطال آسيا.. الهلال والنصر في مواجهات قوية
أبرز المواد
 اليابان تدين هجمات”الحوثي” الإرهابية على المدنيين بالمملكة
أبرز المواد
خادم الحرمين وولي العهد يهنئان الرئيس التشيلي بذكرى الاستقلال

خادم الحرمين وولي العهد يهنئان الرئيس التشيلي بذكرى الاستقلال

أبرز المواد
مشاجرة وتبادل للركلات بين مجموعة فتيات في الكويت (فيديو)

مشاجرة وتبادل للركلات بين مجموعة فتيات في الكويت (فيديو)

أبرز المواد
لحظة تفجير 20 ناقلة وقود في البيضاء على يد “الحوثي الإرهابية” (فيديو)

لحظة تفجير 20 ناقلة وقود في البيضاء على يد “الحوثي الإرهابية” (فيديو)

أبرز المواد
مشرف برسیبولیس: الهلال يمتلك لاعبین أجانب علی مستوی عالي وسنواجه مشاكل

مشرف برسیبولیس: الهلال يمتلك لاعبین أجانب علی مستوی عالي وسنواجه مشاكل

الرياضة

خادم الحرمين وولي العهد يهنئان الرئيس التشيلي بذكرى الاستقلال

خادم الحرمين وولي العهد يهنئان الرئيس التشيلي بذكرى الاستقلال
http://almnatiq.net/?p=1030371
المناطق - واس:

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس سيباستيان بينييرا رئيس جمهورية تشيلي، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك سلمان عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية تشيلي الصديق اطراد التقدم الازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس سيباستيان بينييرا رئيس جمهورية تشيلي، بمناسبة ذكرى استقلال بالده.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجيا لحكومة وشعب جمهورية تشيلي الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

روابط ذات صلة

ولي العهد يُكرم اللاعب مساعد الدوسري.. والأخير يُعلق

ولي العهد يُكرم اللاعب مساعد الدوسري.. والأخير يُعلق
تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين.. منتدى دولي للأمن السيبراني في فبراير المقبل

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين.. منتدى دولي للأمن السيبراني في فبراير المقبل
ولي العهد يتلقى رسالتين خطيتين من نظيره الكويتي ونائب رئيس الوزراء

ولي العهد يتلقى رسالتين خطيتين من نظيره الكويتي ونائب رئيس الوزراء

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*