أمطار غزيرة على 9 مناطق في مكة والباحة

محررو المناطق:

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا عن فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة.

وتشمل مناطق سقوط الأمطار (الباحة، العقيق، القرى، المندق، بلجرشي، بني حسن ) حتى الساعة 8 مساءً.

كما نبه المركز الوطني للأرصاد إلى فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة مكة المكرمة وتشمل ( أضم، العرضيات، ميسان ) حتى الساعة 8 مساءً.