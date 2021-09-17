أمطار غزيرة على 9 مناطق في مكة والباحة

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا عن فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة.
وتشمل مناطق سقوط الأمطار (الباحة، العقيق، القرى، المندق، بلجرشي، بني حسن ) حتى الساعة 8 مساءً.
كما نبه المركز الوطني للأرصاد إلى فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة مكة المكرمة وتشمل ( أضم، العرضيات، ميسان ) حتى الساعة 8 مساءً.
تنبيه متقدم من المركز الوطني للأرصاد عن فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة #مكة_المكرمة يشمل ( أضم، العرضيات، ميسان ) حتى الساعة 8 مساءً.#الوقاية_أمان pic.twitter.com/1qVmqKiLuj
— الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) September 17, 2021
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