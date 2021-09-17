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أمطار غزيرة على 9 مناطق في مكة والباحة

أمطار غزيرة على 9 مناطق في مكة والباحة
أمطار غزيرة
http://almnatiq.net/?p=1030378
محررو المناطق:

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا عن فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة.

وتشمل مناطق سقوط الأمطار (الباحة، العقيق، القرى، المندق، بلجرشي، بني حسن ) حتى الساعة 8 مساءً.

كما نبه المركز الوطني للأرصاد إلى فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة مكة المكرمة وتشمل ( أضم، العرضيات، ميسان ) حتى الساعة 8 مساءً.

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